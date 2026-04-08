Paratore sogna il trionfo all’Open d’Italia | A Torino il mio primo ricordo ora voglio vincere

Un golfista romano si prepara a partecipare all'Open d’Italia, torneo che si terrà al Circolo Golf Torino. Nel suo passato, il giocatore ricorda l’esordio da amateur nel 2012 in questa stessa sede. Ora, mira a ottenere la prima vittoria nel circuito professionistico, dopo aver già disputato diverse edizioni dell’evento. La competizione si svolgerà tra alcune settimane, attirando l’attenzione degli appassionati di golf italiani.

Il golfista romano guarda al torneo che si disputerà al Circolo Golf Torino, dove esordì da amateur nel 2012. L’intervista rilasciata a Federgolf. Renato Paratore guarda con ambizione al prossimo Open d’Italia, torneo che si giocherà a Torino e che per il golfista romano rappresenta un luogo ricco di ricordi. Proprio nel capoluogo piemontese, infatti, Paratore disputò nel 2012 la sua prima partecipazione alla competizione quando era ancora amateur. Oggi, a distanza di anni e dopo una stagione 2025 molto positiva sull’HotelPlanner Tour, il 30enne si prepara a tornare protagonista con l’obiettivo di ottenere un risultato di prestigio. L’intervista è stata rilasciata al sito ufficiale della Federazione Italiana Golf (Federgolf). 🔗 Leggi su Sportface.it

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