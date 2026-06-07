Concerto del risveglio con Glauco Venier a Remanzacco

Alle 6 del mattino di sabato 13 giugno, nel parco “La Busate” a Remanzacco, si tiene un concerto con il pianista Glauco Venier. L’evento si svolge nelle prime ore dell’alba, con Venier al pianoforte, per celebrare l’inizio dell’estate 2026. La performance si svolge all’aperto, in una cornice naturale, e rappresenta un appuntamento musicale pensato per accogliere il nuovo periodo stagionale.

Sabato 13 giugno alle ore 06:00 nel parco “La Busate” in località Case del Malina a Remanzacco un appuntamento magico per dare il benevenuto all'estate 2026 con il maestro Glauco Venier e il suo pianoforte. Un'esperienza per unica, immersi nella natura e nella grande musica. Ingresso libero e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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