Glauco Venier fa incontrare Giacomo Puccini e Duke Ellington

Venerdì 10 aprile alle ore 20 si terrà l'ultimo concerto della stagione 20252026 organizzata dalla Fondazione Luigi Bon. L’evento vedrà protagonisti il pianista Glauco Venier, che presenterà un progetto musicale che mette in dialogo le composizioni di Giacomo Puccini e di Duke Ellington. La serata si svolgerà nel solito spazio dedicato agli eventi musicali e sarà aperta al pubblico.

Ultimo appuntamento del calendario musicale della stagione 20252026 della Fondazione Luigi Bon in programma venerdì 10 aprile (ore 20.30) al Teatro Paolo Maurensig di Feletto Umberto. “Giacomo and Duke”, questo il titolo del nuovo progetto del pianista friulano Glauco Venier, che con audacia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Prosegue a Recco “Chimica e cucina”: a cena con Giacomo Puccini“La sera, quando ho quattrini vado al caffè, ma passano moltissime sere che non ci vado, perché un ponce costa 40 centesimi. Cent’anni di ’Turandot’. Il grande omaggio a Giacomo Puccinidi Raffaella Parisi “Gentilissima signora sono lietissimo di annunciare che il di lei figlio Giacomo ha ottenuto oggi all’Accademia finale un...