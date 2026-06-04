Concerto del risveglio a Remanzacco
Sabato 13 giugno 2026, a Remanzacco, si svolge il concerto del risveglio diretto dal maestro Glauco Venier. L’evento si tiene in una location ancora da definire e inizia nel pomeriggio. La performance prevede l’esecuzione di brani al pianoforte, con un programma che non è stato ancora annunciato. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati.
Concerto del risveglio a cura del maestro Glauco Venier a Remwnzacco. Sabato 13 giugno 2026 - ore 06:00 - presso il parco “La Busate”, Località Case del Malina (Remanzacco). 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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