Comuni salentini al voto partecipazione in ribasso rispetto al primo turno

Nella giornata di domenica si sono svolti i ballottaggi nei comuni salentini di Casarano e Tricase. L’affluenza alle urne è risultata in diminuzione rispetto al primo turno, con una perdita tra gli otto e i dieci punti percentuali. La partecipazione dei cittadini alle votazioni è stata inferiore rispetto alle consultazioni del 24 e 25 maggio. I dati ufficiali indicano un calo della partecipazione rispetto alle precedenti elezioni comunali.

CASARANOTRICASE – Tra gli otto e i dieci punti percentuali in meno rispetto al primo turno: la domenica di voto dei ballottaggi di Casarano e Tricase si chiude con un’affluenza in calo rispetto a quanto accaduto nelle urne il 24 e il 25 maggio.Alle 23, di oggi, domenica 7 giugno, a Casarano ha. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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