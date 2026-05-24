Comuni al voto nel Salento | buona partecipazione cresce ancora l’affluenza

Da lecceprima.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'affluenza alle urne nel Salento è aumentata di quattro punti rispetto alle ultime elezioni amministrative. La partecipazione degli elettori nei comuni della provincia si conferma elevata, con numeri che continuano a crescere rispetto alle consultazioni precedenti. Questi dati indicano una presenza consistente alle urne per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. La tendenza positiva si registra in tutta la provincia, evidenziando un interesse crescente per le scelte amministrative locali.

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LECCE – Quattro punti in più sull’affluenza media provinciale rispetto alle precedenti consultazioni amministrative di riferimento: continua a mostrare numeri importanti la partecipazione degli elettori salentini chiamati alle urne per rinnovare i sindaci e i consigli comunali dei centri di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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