Comuni al voto nel Salento | buona partecipazione cresce ancora l’affluenza

L'affluenza alle urne nel Salento è aumentata di quattro punti rispetto alle ultime elezioni amministrative. La partecipazione degli elettori nei comuni della provincia si conferma elevata, con numeri che continuano a crescere rispetto alle consultazioni precedenti. Questi dati indicano una presenza consistente alle urne per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. La tendenza positiva si registra in tutta la provincia, evidenziando un interesse crescente per le scelte amministrative locali.

LECCE – Quattro punti in più sull’affluenza media provinciale rispetto alle precedenti consultazioni amministrative di riferimento: continua a mostrare numeri importanti la partecipazione degli elettori salentini chiamati alle urne per rinnovare i sindaci e i consigli comunali dei centri di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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