Elezioni amministrative | presentati candidati sindaci e liste ELENCO COMUNI PUGLIESI AL VOTO Sono 54 primo turno 24-25 maggio

Da noinotizie.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista delle elezioni amministrative, sono stati presentati i candidati sindaci e le liste in 54 comuni pugliesi, con il primo turno previsto il 24 e 25 maggio. In alcuni di questi, eventuali ballottaggi sono programmati per il 7 e 8 giugno. A livello nazionale, 726 comuni italiani si preparano a votare per eleggere i nuovi sindaci e consiglieri comunali.

Primo turno 24-25 maggio, eventuali ballottaggi 7-8 giugno. Sono 726 i Comuni italiani in cui si andrà al voto per eleggere i sindaci e i consiglieri comunali. Le elezioni amministrative 206 riguardano anche 54 Comuni in Puglia. Oggi alle 12 è scaduto il termine per la presentazione delle liste e dei candidati. Alcune situazioni specifiche: Andria e Trani, le due città capoluogo (della stessa provincia) al voto quest’anno. Laterza, dovendo fare i conti con il calo demografico, ha un numero di abitanti attualmente inferiore a quindicimila, dunque cambia la modalità di scelta del sindaco e della composizione del consiglio comunale. —– Tratto da tuttitalia.🔗 Leggi su Noinotizie.it

elezioni amministrative presentati candidati sindaci e liste elenco comuni pugliesi al voto sono 54 primo turno 24 25 maggio
© Noinotizie.it - Elezioni amministrative: presentati candidati sindaci e liste ELENCO COMUNI PUGLIESI AL VOTO Sono 54, primo turno 24-25 maggio

Notizie correlate

Elezioni amministrative, 24-25 maggio: anche in 54 Comuni della Puglia ELENCO Ieri la comunicazione del ministro dell'InternoLe elezioni comunali si svolgeranno il 24 e il 25 maggio (eventuali ballottaggi due settimane dopo).

Elezioni amministrative 2026, ecco l’elenco dei Comuni: voto il 24-25 maggio e scuole sedi di seggio da venerdì 22 Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con nota del Dipartimento per il sistema educativo del 1° aprile 2026, ha trasmesso agli istituti...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: I candidati del Partito Democratico alle elezioni comunali 2026; Elezioni comunali: termine candidature, come si vota e quando. Lo spiegone; Elezioni Faenza, a sostenere la corsa a sindaco di Gabriele Padovani arriva Marco Rizzo; Dall'atleta paralimpico alla studentessa di 26 anni: ecco i 32 volti di FdI per Lecco.

elezioni amministrative presentati candidatiElezioni Reggio Calabria, definita anche la lista di Alternativa Popolare: i NOMI di tutti i candidatiÈ stata ufficialmente presentata questa mattina la lista di Alternativa Popolare per le prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, previste per il 24 e 25 maggio 2026. La lista, che sostiene il ca ... strettoweb.com

elezioni amministrative presentati candidatiElezioni Reggio Calabria, la Lega presenta la sua lista: tutti i NOMI dei candidatiIn vista delle prossime elezioni comunali a Reggio Calabria, viene presentata la lista dei candidati anche in casa Lega, a supporto di Francesco Cannizzaro. Anche in questo caso, lista piena, con 32 ... strettoweb.com

Digita per trovare news e video correlati.