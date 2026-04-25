In vista delle elezioni amministrative, sono stati presentati i candidati sindaci e le liste in 54 comuni pugliesi, con il primo turno previsto il 24 e 25 maggio. In alcuni di questi, eventuali ballottaggi sono programmati per il 7 e 8 giugno. A livello nazionale, 726 comuni italiani si preparano a votare per eleggere i nuovi sindaci e consiglieri comunali.

Primo turno 24-25 maggio, eventuali ballottaggi 7-8 giugno. Sono 726 i Comuni italiani in cui si andrà al voto per eleggere i sindaci e i consiglieri comunali. Le elezioni amministrative 206 riguardano anche 54 Comuni in Puglia. Oggi alle 12 è scaduto il termine per la presentazione delle liste e dei candidati. Alcune situazioni specifiche: Andria e Trani, le due città capoluogo (della stessa provincia) al voto quest’anno. Laterza, dovendo fare i conti con il calo demografico, ha un numero di abitanti attualmente inferiore a quindicimila, dunque cambia la modalità di scelta del sindaco e della composizione del consiglio comunale. —– Tratto da tuttitalia.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Elezioni amministrative: presentati candidati sindaci e liste ELENCO COMUNI PUGLIESI AL VOTO Sono 54, primo turno 24-25 maggio

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