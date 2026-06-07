Colleferro Sabato 13 Giugno raccolta sangue con l’Avis Comunale Occasione per una donazione volontaria a favore del piccolo Ricky

Notizia in breve

Sabato 13 giugno, l’Avis Comunale di Colleferro organizza una raccolta sangue. L’evento si svolge in città e rappresenta un’opportunità per le donazioni volontarie. L’obiettivo è raccogliere sangue per sostenere un bambino in cura. La giornata prevede l’allestimento di un punto di raccolta e la partecipazione di volontari. Non sono stati comunicati orari specifici o dettagli logistici.