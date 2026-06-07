Colleferro Sabato 13 Giugno raccolta sangue con l’Avis Comunale Occasione per una donazione volontaria a favore del piccolo Ricky
Sabato 13 giugno, l’Avis Comunale di Colleferro organizza una raccolta sangue. L’evento si svolge in città e rappresenta un’opportunità per le donazioni volontarie. L’obiettivo è raccogliere sangue per sostenere un bambino in cura. La giornata prevede l’allestimento di un punto di raccolta e la partecipazione di volontari. Non sono stati comunicati orari specifici o dettagli logistici.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Per Sabato 13 Giugno l’Avis Comunale di Colleferro organizza la raccolta sangue. L’invito è rivolto sia ai donatori L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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