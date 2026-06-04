Un piccolo gesto un grande dono | a Salerno la giornata della donazione di sangue con Croce Bianca e AVIS

Da salernotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato 6 giugno a Salerno, la Croce Bianca ODV e l'AVIS Comunale organizzano una giornata di donazione di sangue. L’evento si svolge al mattino e mira a raccogliere unità di sangue per le emergenze. La raccolta si svolge in un punto dedicato, aperto a tutti i donatori. La collaborazione tra le due associazioni mira a incrementare le scorte di sangue disponibili nella regione.

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Un piccolo gesto può fare la differenza tra la vita e la morte. Sabato 6 giugno, la Croce Bianca ODV, in stretta collaborazione con l'AVIS Comunale di Salerno, promuove una straordinaria mattinata dedicata alla solidarietà e alla raccolta di sangue. L'appuntamento è fissato a Salerno, in Via. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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