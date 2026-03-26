Donazione sangue | Avis lancia una nuova raccolta straordinaria ma di sera

L'Avis Comunale di San Vito dei Normanni ha annunciato una nuova sessione di raccolta sangue, questa volta prevista in orario serale. La raccolta si svolgerà in una data ancora da definire e si svolgerà presso una sede locale, con il coinvolgimento di volontari e personale sanitario. La campagna mira a incrementare le scorte di sangue disponibili per le esigenze delle strutture sanitarie della zona.

Un'iniziativa per rispondere all'urgente necessità di sacche di sangue nel territorio. Venerdì 27 marzo a San Vito dei Normanni SAN VITO DEI NORMANNI - L'Avis Comunale di San Vito dei Normanni si mobilita per una nuova iniziativa di raccolta sangue. L'appuntamento, organizzato in collaborazione con il Centro trasfusionale di Brindisi, è fissato per venerdì 27 marzo, dalle 17:00 alle 21:00, presso la sede Asl in Viale Onu. La peculiarità di questa raccolta sta nella fascia oraria pomeridiano-serale, scelta per agevolare la partecipazione di chi, per impegni lavorativi, non può donare nelle consuete sessioni mattutine. "Recuperiamo insieme la maggiore quantità possibile di sacche di sangue. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Donazione sangue: Avis lancia una nuova raccolta straordinaria, ma di sera Articoli correlati Sangue per la vita: l'Avis organizza una nuova giornata di raccolta straordinariaCAROVIGNO - Il sangue è una necessità quotidiana negli ospedali e la sua disponibilità dipende interamente dalla generosità dei cittadini. Avis compie 56 anni e si regala una raccolta sangue straordinaria: "I donatori sono il nostro pilastro"Un traguardo storico celebrato nel segno del dono: l’Avis Comunale di Foggia ha festeggiato il suo 56° anniversario con una straordinaria giornata di... Altri aggiornamenti su Donazione sangue Temi più discussi: Parte da Biandrate la Plasma Mobile: Avis provinciale Novara in viaggio per la donazione di plasma; Un monumento per la vita: AVIS lancia il progetto simbolo della comunità; Donazioni di sangue: per Avis Medio Varesotto il 2025 è stato un anno record con 8575 iscritti; Erasmus+, a Palazzo Margherita l’incontro con gli studenti da Orléans accolti dall’assessore Lancia. Avis: più donazioni di sangue nel 2025, celebrata l’assemblea provincialeCelebrata la quarantesima Assemblea dei soci dell’Avis provinciale di Siracusa. Intorno al tema L’Etica scelta di vita – Il dono è responsabilità si sono incentrati i lavori, avviati con la relazion ... siracusaoggi.it Sos donazioni di sangue: In estate un netto calo. L’Avis lancia l’appelloLa Spezia, 8 luglio 2025 – Essere altruisti può salvare una vita. Lo sanno bene i soci Avis (Associazione Volontari Italiani del Sangue) che con il loro impegno, offrono un supporto fondamentale al ... lanazione.it Il 17 marzo, all’` , la donazione di sangue è diventata qualcosa di più di un momento di attenzione verso gli altri. Insieme alla Croce Rossa Italiana - Comitato Municipi 2 e 3 di Roma, la nostra comunità ha part - facebook.com facebook