Incidente in via Calata San Vito | auto si schianta contro palo della luce
Questa sera, in via Calata San Vito a Salerno, un'auto ha perso il controllo e si è scontrata contro un palo della luce. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. Nessuna informazione è ancora disponibile sulle condizioni del conducente o sui motivi dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di messa in sicurezza.
Paura, questa sera, in via Calata San Vito a Salerno, dove - secondo una prima ricostruzione - un'automobile si è schiantata contro un palo della luce. Sul posto sono giunti i volontari di Strade Sicure per la messa in sicurezza della strada e gli agenti della polizia municipale per gli.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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