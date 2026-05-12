Incidente in via Calata San Vito | auto si schianta contro palo della luce

Questa sera, in via Calata San Vito a Salerno, un'auto ha perso il controllo e si è scontrata contro un palo della luce. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. Nessuna informazione è ancora disponibile sulle condizioni del conducente o sui motivi dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di messa in sicurezza.

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