ATP di Monaco Cobolli perde in finale con Shelton | sfuma il sogno della vittoria del torneo

Nella finale dell’Atp di Monaco disputata domenica 19 aprile, Flavio Cobolli ha perso contro Ben Shelton. La partita si è conclusa con la vittoria dell’americano, impedendo all’azzurro di conquistare il titolo. La finale ha visto i due giocatori affrontarsi sul campo, con Shelton che ha ottenuto il successo. Cobolli non è riuscito a portare a casa il trofeo in questa occasione.

Monaco, 19 aprile 2026 – Niente da fare per Flavio Cobolli. L’azzurro perde la finale dell’Atp di Monaco oggi, domenica 19 aprile, contro Ben Shelton. L’americano si impone in due set, con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e 40, al termine di un match giocato in maniera impeccabile. Il tennista romano paga i due break consecutivi subiti all’inizio della partita, che mettono subito la pratica in discesa per Shelton. Molto più equilibrio nel secondo parziale, giocato sui turni di servizio fino al 5-5. Poi, lo scatto del numero 6 del ranking per il break e dunque per la vittoria del titolo in Baviera. (Fonte Adnkronos) Foto SpositoFITP da supertennis.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: ATP di Monaco, Cobolli super con Zverev vince in due set: è finale del torneo Leggi anche: LIVE Cobolli-Shelton, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio della finale Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Flavio Cobolli in finale all'ATP 500 di Monaco di Baviera contro Ben Shelton: quando gioca, orario e dove vedere la partita · Tennis; Cobolli in semifinale, Kopriva ko. Ora c'è Zverev; Tennis, Cobolli batte Zverev in due set e vola in finale dell'Atp Monaco. Poi le lacrime; Cobolli batte Zverev ed è finale dell'Atp 500 di Monaco di Baviera, il risultato, 6-3; 6-3. Domani sfida con Shelton. ATP Monaco, Cobolli arriva in finale senza energia: Shelton si aggiudica il torneo in GermaniaNiente da fare per Flavio Cobolli costretto ad arrendersi in due set nella finale contro lo statunitense Shelton nella finale del torneo ATP 500 di Montecarlo. Il romano è apparso senza energie dopo l ... sport.virgilio.it LIVE Cobolli-Shelton 2-6 5-7, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: poche energie per l’azzurro, il titolo è dello statunitenseCLICCA QUI PER AGGIRONARE DIRETTA LIVE 15.15 Il tennista romano tornerà sicuramente a Madrid per giocare il secondo Masters 1000 della terra battuta. oasport.it