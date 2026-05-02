Calciomercato | Manna prepara 5 colpi per il nuovo Napoli

Il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando alle prossime mosse di mercato del Napoli, con l’obiettivo di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La dirigenza partenopea sta valutando diversi profili e ha già in programma cinque acquisti. La strategia del club si concentra sull’ottimizzazione della rosa attraverso operazioni mirate, con l’intento di migliorare le prestazioni della squadra.

La dirigenza partenopea, con in testa il direttore sportivo Giovanni Manna, è già al lavoro per costruire il Napoli della prossima stagione. “II Napoli sta progettando 5 colpi di mercato, Prenderanno sicuramente un centrocampista, attenzione sempre alla situazione Anguissa, un vice Hojlund, un esterno offensivo di piede destro che si alternerà con Alisson. In più prenderanno un terzino destro, un’alternativa a Di Lorenzo, e poi un difensore centrale perché Beukema non ha convinto del tutto e l’avventura a Napoli di Juan Jesus è agli sgoccioli”. De Magistris su Roma-Napoli: “Finisca quest’odio tra romani e napoletani. Una sconfitta stadio senza tifosi” Il presidente del Lille attacca: “Osimhen? Non è stato pagato 81 milioni” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Le parole di Giovanni Manna sul calciomercato prima di Juventus-Napoli

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