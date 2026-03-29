Milan occhi anche in Germania | colpo di calciomercato a centrocampo? Nella lista rossonera …

Il Milan sta valutando diverse opzioni per il centrocampo in vista della prossima sessione di calciomercato estiva. Tra le possibilità ci sarebbe anche un ritorno di un giocatore che ha già vestito la maglia rossonera in passato. La squadra sta considerando eventuali movimenti di mercato, anche con attenzione alle opportunità provenienti dalla Germania. La qualificazione alla Champions League potrebbe influenzare le scelte di rafforzamento.

Calciomercato Milan, continua la stagione dei rossoneri: Massimiliano Allegri è sempre stato chiaro, l'obiettivo del Milan è finire nelle prime quattro posizioni in Serie A. Questo per tornare in Champions League dopo un anno di assenza, visto l'ottavo posto conquistato la scorsa stagione. Dal mercato di gennaio non sono arrivati molti rinforzi (per la prima squadra il solo Fullkrug). In estate potrebbe cambiare molto. In caso di ritorno in Champions League, la squadra dovrà essere rafforzata e allungata. PROSSIMA SCHEDA>>> Tutto rimandato all'estate in difesa: restano dei dubbi per quanto riguarda gli esterni e anche i centrali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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