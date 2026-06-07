Calcio serie C è l' Ascoli l' ultima promossa in cadetteria Grande gioia per l' ex Grifo Curado

L'Ascoli si è assicurata la promozione in serie B vincendo la finale di ritorno dei playoff di serie C contro il Brescia con un punteggio di 3-0. Nella partita di andata, il risultato era stato 1-1. Tra i protagonisti c’è anche l’ex giocatore del Grifo, che ha festeggiato la promozione. La conclusione del campionato di serie C ha visto così l’Ascoli salire di categoria, chiudendo ufficialmente la stagione.

Si è concluso poco fa il campionato di serie C con la lunga appendice dei playoff. Ad aggiudicarseli è l'Ascoli, che nella finale di ritorno ha battuto il Brescia con un netto 3-0 (l'andata al Rigamonti è finita 1-1).I bianconeri dunque fanno ritorno, dopo due anni molto sofferti, nel campionato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Play-Off Serie C, la finale è Union Brescia-Ascoli: andata il 2 giugno al Rigamonti

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