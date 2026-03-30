Nel campionato di serie C di calcio, la squadra del Grifo si avvicina alla salvezza, con un'occasione importante in programma nel weekend di Pasqua. Durante la partita, circa seicento tifosi hanno riempito il settore ospiti dello stadio Benelli, creando un forte rumore al fischio finale dell’arbitro. La partita si è conclusa con una grande presenza di pubblico e entusiasmo tra i supporter.

I biancorossi ospiteranno sabato prossimo la Juventus Next Gen la cui posizione in classifica sembra già definita. Moro e Ladinetti scaldano i motori Nella mente di tutti rimarrà il boato dei seicento e passa tifosi che hanno riempito il settore ospiti del Benelli (e non solo) al fischio finale dell'arbitro. Cinque sono i punti di vantaggio sui rossoblu, che dovranno anche fermarsi, e dunque, quando mancano quattro giornate al termine, oramai non sembrano esserci dubbi. L'impresa, perché di tale si tratta viste le premesse, è a portata di mano, ma accontentarsi sarebbe un grave errore: la partita di Pesaro ha fatto vedere che la squadra è compatta, reattiva e capace di interpretare al meglio qualsiasi sistema di gioco. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Calcio serie C, manca poco alla salvezza del Grifo ma nel weekend di Pasqua ci sarà una nuova grande occasione

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