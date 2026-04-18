Calcio serie C Gargiulo rovina l' ultima casalinga del Grifo | il Campobasso batte 1-0 il Perugia e ammutolisce il Curi

Il Perugia perde 1-0 in casa contro il Campobasso nell'ultima partita casalinga della stagione di serie C. La rete decisiva arriva nella ripresa, permettendo agli ospiti di conquistare i tre punti e mettere pressione sulla squadra umbra in vista dell'ultima giornata. Con questa sconfitta, il Perugia dovrà giocarsi la salvezza diretta in trasferta contro il Forlì. La partita si è svolta davanti a un pubblico silenzioso al Curi, con i tifosi del Grifo delusi dall’esito.

Anche a San Benedetto è finita. Il Perugia dunque dovrà giocarsi la salvezza diretta a Forlì all'ultima giornata: il Campobasso è stato abile nella ripresa a mantenere il vantaggio e a portare a casa una vittoria che gli consente di chiudere i giochi per il quarto posto. Servirà dunque un punto.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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