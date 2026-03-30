Bernardo Silva Juventus il centrocampista ha deciso di lasciare il Manchester City Cosa filtra sulla sua prossima destinazione

Il centrocampista lusitano ha annunciato la sua intenzione di lasciare il Manchester City durante questa estate. La sua prossima destinazione non è ancora ufficiale, ma sono circolate diverse indiscrezioni riguardo a un possibile trasferimento. La decisione è stata comunicata dal giocatore, che ha scelto di cambiare squadra alla fine della stagione in corso.