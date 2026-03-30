Bernardo Silva Juventus il centrocampista ha deciso di lasciare il Manchester City Cosa filtra sulla sua prossima destinazione
Il centrocampista lusitano ha annunciato la sua intenzione di lasciare il Manchester City durante questa estate. La sua prossima destinazione non è ancora ufficiale, ma sono circolate diverse indiscrezioni riguardo a un possibile trasferimento. La decisione è stata comunicata dal giocatore, che ha scelto di cambiare squadra alla fine della stagione in corso.
Bernardo Silva Juventus, il calciatore lusitano ha deciso di lasciare il Manchester City in estate. Cosa filtra sulla sua futura destinazione. La Juve osserva con estrema attenzione le grandi manovre del mercato internazionale, dove si sta profilando un’opportunità di altissimo livello. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, Bernardo Silva ha pianificato di lasciare il Manchester City a parametro zero in estate. ULTIMISSIME JUVE LIVE I segnali lanciati dal calciatore portoghese sono stati chiari fin dal mese di gennaio e la sua decisione appare ormai definitiva. Nonostante l’interesse di diversi club europei, dell’Arabia Saudita e della MLS, il fantasista sceglierà la sua prossima destinazione solo dopo aver concluso la stagione con la squadra inglese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Tutto quello che riguarda Bernardo Silva Juventus
Leggi anche: Bernardo Silva confessa: «Ho pensato spesso di lasciare il Manchester City. Ecco il motivo»
Leggi anche: Sancho via dal Manchester United, deciso il futuro dell’inglese. Quale sarà la sua prossima destinazione! Svelati tutti i dettagli
Bernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa, cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese. UltimissimeBernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa, cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese.