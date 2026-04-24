Bernardo Silva Juventus doccia gelata dalla Spagna | Mendes lo ha offerto a zero al Real Madrid! Cosa sta succedendo

Una recente trattativa ha portato alla luce un'offerta per Bernardo Silva, con un club spagnolo che avrebbe proposto il giocatore al Real Madrid senza chiedere un compenso. La Juventus, interessata al centrocampista portoghese, si prepara a sfidare il club madrileno nel tentativo di acquisire il calciatore durante la prossima finestra di mercato. La situazione si sviluppa mentre le trattative tra le parti sono ancora in corso.

di Luca Fioretti Bernardo Silva Juventus, la dirigenza tenta il grande colpo ma deve sfidare il Real Madrid per assicurarsi il talento portoghese in vista dell’estate. Il mercato internazionale si accende improvvisamente attorno al nome di Bernardo Silva. Il talentuoso fantasista ha deciso fermamente di lasciare il Manchester City al termine dell’attuale stagione sportiva, aprendo scenari incredibili. Secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano As, Jorge Mendes avrebbe già offerto il ragazzo al Real Madrid, mettendo il suo prestigioso profilo sul tavolo dei blancos. Una mossa che rischia di sparigliare le carte, ma che vede la Juventus prepotentemente protagonista in questa intricata vicenda per rinforzare la rosa guidata da Spalletti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bernardo Silva Juventus, doccia gelata dalla Spagna: Mendes lo ha offerto a zero al Real Madrid! Cosa sta succedendo Notizie correlate Bernardo Silva Juventus, Guardiola fa il punto sul futuro del centrocampista portoghese. Che cosa sta succedendoLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Bernardo Silva-Juventus: contatto Mendes, il portoghese riflette sull’addio al CityBernardo Silva mette la Juventus in cima alla lista delle riflessioni per il post-Manchester City, aprendo ufficialmente la crisi diplomatica con la... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Anziana perde la strada di casa, aiutata dagli agenti di Polizia Locale; Giovane con problemi psichici aiutato dalla Polizia Locale; Rapina di un orologio da 40mila euro: quattro arresti; Evaso dai domiciliari e con 8000 euro di banconote false: arrestato dalla Polizia Locale. Calciomercato Juventus, Bernardo Silva è la priorità | Come procede la trattativa?Calciomercato Juventus, Bernardo Silva è la priorità: il portoghese del Manchester City potrebbe essere il primo grande colpo estivo (23 aprile 2026) ... ilsussidiario.net Juventus-Bernardo Silva: nuovi contatti con Mendes, il portoghese prende tempo ma apre ai bianconeriJuventus-Bernardo Silva: nuovi contatti con Mendes, il portoghese prende tempo ma apre ai bianconeri La Juventus accelera sul mercato e tiene viva la pista che porta a Bernardo Silva. tuttojuve.com Nei discorsi già avviati da mesi per #Bernardo #Silva, è stato fatto anche il nome di #FerLopez per la #Juventus. Classe 2004, fisicità importante e buon gioco tra le linee, è in prestito al Celta Vigo dal Wolverhampton. Il trequartista spagnolo, nel corso della - facebook.com facebook Interese da Juventus en Fer López, ademáis de Bernardo Silva (Grazas @DaniJ_1995) x.com