Bernardo Silva Juventus doccia gelata dalla Spagna | Mendes lo ha offerto a zero al Real Madrid! Cosa sta succedendo

Da juventusnews24.com 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una recente trattativa ha portato alla luce un'offerta per Bernardo Silva, con un club spagnolo che avrebbe proposto il giocatore al Real Madrid senza chiedere un compenso. La Juventus, interessata al centrocampista portoghese, si prepara a sfidare il club madrileno nel tentativo di acquisire il calciatore durante la prossima finestra di mercato. La situazione si sviluppa mentre le trattative tra le parti sono ancora in corso.

di Luca Fioretti Bernardo Silva Juventus, la dirigenza tenta il grande colpo ma deve sfidare il Real Madrid per assicurarsi il talento portoghese in vista dell’estate. Il mercato internazionale  si accende improvvisamente attorno al nome di  Bernardo Silva. Il talentuoso fantasista ha deciso fermamente di lasciare il Manchester City al termine dell’attuale stagione sportiva, aprendo scenari incredibili. Secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano  As, Jorge Mendes avrebbe già offerto il ragazzo al Real Madrid, mettendo il suo prestigioso profilo sul tavolo dei blancos. Una mossa che rischia di sparigliare le carte, ma che vede la  Juventus  prepotentemente protagonista in questa intricata vicenda per rinforzare la rosa guidata da Spalletti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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