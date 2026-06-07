Ballottaggio a Lecco | alle ore 19 ha votato il 37,69%
Alle ore 19, nel ballottaggio a Lecco, ha votato il 37,69% degli aventi diritto, rispetto al 36,51% registrato due settimane fa al primo turno.
Secondo aggiornamento della domenica per il ballottaggio a Lecco: alle ore 19 ha votato il 37,69%, più del 36,51% fatto registrare due settimane fa al primo turno.Con il 50,52% è la sezione numero 23 ad avere portato finora il maggior numero di elettori alle urne. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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