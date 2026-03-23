Referendum sulla giustizia affluenza delle ore 23 | in provincia di Taranto ha votato il 37,92%

Tarantini Time Quotidiano Continua a salire l’affluenza alle urne per il referendum sulla giustizia. Alla rilevazione delle ore 23, in provincia di Taranto ha votato il 37,92% degli aventi diritto, segnando un incremento significativo rispetto al dato delle 19. Nel capoluogo, Taranto si attesta al 37,09%, leggermente al di sotto della media provinciale ma in linea con l’andamento generale. Nel dettaglio, il dato più alto si registra a Monteparano con il 44,65%, seguito da Martina Franca (42,41%), Carosino (42,21%), Laterza (41,40%) e Fragagnano (41,33%). Sopra il 39% anche Castellaneta (39,72%), Maruggio (39,34%), Monteiasi (39,17%), Manduria (39,01%) e Montemesola (38,98%). 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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