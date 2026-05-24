Elezioni 2026 affluenza per i 20 Comuni al voto | nel Reggino alle 19 ha votato il 35,37%
Alle 19, nel Reggino, il 35,37% degli elettori si è recato alle urne per le elezioni comunali del 2026. I 20 Comuni coinvolti registrano una partecipazione ancora parziale, con la giornata elettorale in corso. Nessun dato definitivo sulla copertura totale delle schede o sui risultati, mentre si prosegue con le operazioni di voto e lo scrutinio. La affluenza varia tra i vari Comuni, in attesa di aggiornamenti ufficiali.
Continua la lunga marcia alla conquista dello scranno più alto dei Municipi della Città metropolitana di Reggio Calabria. Venti le Amministrazioni chiamate al voto per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale.Nelle 302 sezioni, allestite nel Reggino, di cui quattro ospedaliere, corpo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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