Assessori sacrificati dentro Iorio ma il segnale di Episcopo non basta | voto sul Bilancio a rischio
La sindaca di Foggia ha revocato le deleghe ad alcuni assessori prima del voto sul bilancio. La decisione è stata presa in vista del Consiglio comunale di domenica, dedicato al rendiconto di gestione. La mossa ha coinvolto due assessori, che sono stati sollevati dalle loro funzioni. Tuttavia, questa decisione non sembra aver garantito stabilità nel voto, che rimane a rischio. La situazione politica nel municipio resta incerta in attesa delle prossime decisioni.
La mossa a sorpresa della sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo che, alla vigilia del Consiglio comunale dedicato al rendiconto di gestione, di domenica, ha revocato le deleghe a Lorenzo Frattarolo e Daniela Patano, sacrificati sull’altare della verifica, potrebbe non bastare per garantire i. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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? EPISCOPO CAMBIA ASSESSORI ? Frattarolo e Patano via. C'è Iorio del PSI (ma resta il malcontento e il voto sul Bilancio è a rischio) - Facebook facebook