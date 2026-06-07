Assessori sacrificati dentro Iorio ma il segnale di Episcopo non basta | voto sul Bilancio a rischio

Notizia in breve

La sindaca di Foggia ha revocato le deleghe ad alcuni assessori prima del voto sul bilancio. La decisione è stata presa in vista del Consiglio comunale di domenica, dedicato al rendiconto di gestione. La mossa ha coinvolto due assessori, che sono stati sollevati dalle loro funzioni. Tuttavia, questa decisione non sembra aver garantito stabilità nel voto, che rimane a rischio. La situazione politica nel municipio resta incerta in attesa delle prossime decisioni.