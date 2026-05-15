Crisi senza via d’uscita | ora ballano due poltrone ma sale lo scontento dentro e fuori il ' campo Episcopo'

Nell’ambito della recente verifica politica, si parla ormai di una crisi senza soluzioni chiare, con due figure che si contendono ora la leadership. All’interno e all’esterno del cosiddetto 'campo Episcopo' cresce il malcontento tra gli attori coinvolti, mentre le discussioni si protraggono senza un risultato definitivo. La zona di influenza, definita durante l’ultimo incontro in Comune, viene ormai chiamata con il nome di questa area, che rappresenta il centro delle tensioni politiche.

È stato ribattezzato il campo Episcopo il perimetro tracciato dall’ultima riunione dell’infinita verifica a Palazzo di Città. Alcune forze escluse dal tavolo sarebbero alquanto risentite. È il caso di Europa Verde, che non l’avrebbe propriamente presa bene. È rimasta fuori, però, anche tutta la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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