All’interno del partito “Più Europa” si apre uno squarcio che mette a rischio il finanziamento del 2 per 1000. La disputa riguarda due figure chiave: Riccardo Magi, da sempre schierato con il centrosinistra, e Benedetto Della Vedova, più vicino al centrodestra. La rottura tra i due ha portato a un bilancio compromesso e alle difficoltà nel mantenere i fondi necessari per l’attività del partito. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni interne che coinvolgono diverse fazioni.

Più Europa non potrà accedere ai fondi del 2 per 1000. È l’ultima conseguenza della guerra dentro al partito, dove sono contrapposti Riccardo Magi, che da sempre viaggia unito al centrosinistra, e Benedetto Della Vedova, su posizioni più vicine al centrodestra. I due negli ultimi anni sono entrati più volte in rotta di collisione. Martedì l’assemblea ha bocciato il bilancio, dopo che già proprio Magi – che è il segretario – era finito in minoranza sulla linea politica, durante l’assemblea nazionale di aprile. In quell’occasione, il presidente del partito, Matteo Hallissey, noto per i video di protesta contro tassisti e balneari, sostenuto da Della Vedova, aveva presentato una mozione per azzerare completamente la segreteria e convocare un congresso straordinario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Faida dentro “Più Europa”: bilancio kaputt e 2 per mille a rischio

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