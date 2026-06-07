Ecco i dati Auditel della prima serata di ieri dei programmi in onda sui principali canali Rai e Mediaset Gli ascolti tv di ieri, sabato 6 giugno 2026, vedono un nuovo testa a testa nell'Access Prime Time tra Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino su Rai 1 e La Ruota della Fortuna present. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri, sabato 6 giugno 2026, dalla sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna a l'omaggio a Pino Daniele contro i Pooh

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