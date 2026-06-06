Programmi in TV stasera sabato 6 giugno 2026 guida e anticipazioni | da Pino è Il viaggio del musicante a I Pooh all' Arena di Verona

Stasera in TV, sui principali canali, va in onda un documentario dedicato a un musicista in viaggio. Tra le altre trasmissioni, c’è anche uno spettacolo con i Pooh all’Arena di Verona. La programmazione include vari programmi, tra cui un film, uno show musicale e approfondimenti culturali. La guida televisiva segnala anche un documentario sulla musica e uno speciale dedicato a eventi live.

Che cosa vedere stasera in TV sui principali canali Rai e Mediaset: i programmi e le anticipazioni Scopriamo i programmi in onda in TV stasera, sabato 6 giugno 2026, sui principali canali Rai e Mediaset e le varie anticipazioni. La programmazione particolarmente ricca e spazia tra musica, int. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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