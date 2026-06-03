I dati Auditel di ieri, 2 giugno 2026, mostrano una sfida tra programmi di durata e tematiche diverse. Su Rai1, il ritorno di uno storico approfondimento ha raccolto circa 2,5 milioni di spettatori, mentre su Canale 5, uno show di intrattenimento ha totalizzato circa 2,2 milioni. La differenza tra i due è di poche centinaia di migliaia di telespettatori. Entrambi i programmi hanno mantenuto un buon livello di ascolto, senza un chiaro vincitore.

Gli sfida per gli ascolti tv di ieri, martedì 2 giugno 2026, è stata piuttosto equilibrata nella prima serata televisiva, Rai1 e Canale 5 sono separate da poche centinaia di migliaia di telespettatori. Da una parte lo speciale dedicato agli 80 anni del Referendum istituzionale, dall'altra la fiction "Un Nuovo Inizio". Sulle altre reti film, informazione, approfondimenti e programmi di intrattenimento. Ascolti tv ieri sera 2 giugno 2026 La prima serata di Rai1 è stata occupata da "80 Anni dal Referendum – I Volti della Repubblica", che ha coinvolto 2.480.000 spettatori, ottenendo il 16,2% di share e conquistando così la leadership della serata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri, 2 giugno 2026, dalla sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna allo scontro tra '80 Anni dal Referendum' e 'Un nuovo inizio'

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