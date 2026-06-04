I dati Auditel di ieri, 3 giugno 2026, mostrano che la partita Lussemburgo-Italia ha conquistato la prima serata, conclusa con la vittoria degli Azzurri. Nello stesso periodo, programmi come Mare fuori hanno registrato ascolti inferiori rispetto alla partita. Tra gli altri programmi in onda, Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna si sono confrontati con l’evento sportivo, ma non sono riusciti a superarlo in termini di ascolto.

Gli ascolti tv di ieri, mercoledì 3 giugno 2026, hanno per protagonista in prima serata la partita Lussemburgo-Italia, conclusasi con la vittoria degli Azzurri. Nell'Access Prime Time, invece, è andato in onda il consueto scontro tra Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino su Rai 1 e La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Ecco tutti i dati Auditel. Ascolti tv ieri, 3 giugno 2026 Su Rai 1 è andato in onda l’amichevole Lussemburgo-Italia. Su Rai 2 Mare fuori 6. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 Ticket to Paradise. Su Italia 1 Chiedimi se sono felice. Chi ha vinto la battaglia degli ascolti tv mercoledì 3 giugno 2026? I dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri, 3 giugno 2026, dalla partita Lussemburgo-Italia a Mare fuori allo scontro tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

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