Un camion della nettezza urbana ha rimosso la fontana di piazza Risorgimento durante un intervento di pulizia. L’operazione ha interessato anche altre aree della città, dove si procede alla raccolta differenziata di vetro, carta e plastica. La fontana è stata smantellata per consentire la pulizia completa dell’area. Nessun altro dettaglio sulle modalità o sui tempi di ripristino.

Ad Arezzo la raccolta differenziata compie un altro passo avanti e, dopo vetro, carta e plastica, arriva anche quella delle fontane. All’alba di questa mattina domenica 7 giugno, infatti, un camion della nettezza urbana ha deciso di affrontare la fontana di piazza Risorgimento con l’entusiasmo di chi ha scambiato la retromarcia per una disciplina estrema. In un primo momento qualcuno aveva pensato all’opera di vandali, ma la realtà si è rivelata molto più prosaica e, come spesso accade, anche più creativa. Durante una manovra particolarmente ispirata, il mezzo ha centrato un lato della fontana riducendolo in mille pezzi, regalando ai residenti un’installazione contemporanea non prevista dal piano delle opere pubbliche. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, il camion della nettezza fa pulizia completa: spazzata via anche la fontana di piazza Risorgimento

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