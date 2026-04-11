Abbandono di rifiuti Pontinia si mobilita per le operazioni di pulizia della fontana di piazza Roma

A Pontinia si registra un aumento di rifiuti abbandonati in strada, in particolare nelle aree pubbliche. Recentemente, si sono svolte operazioni di pulizia della fontana di piazza Roma, coinvolgendo volontari e le autorità locali. La situazione ha portato a una serie di interventi mirati per ripulire le zone più colpite e prevenire future discariche abusive. La questione dell’abbandono di rifiuti continua a suscitare attenzione tra i residenti e le istituzioni.

A Pontinia si sta registrando negli ultimi tempi un incremento dello spiacevole fenomeno dell’abbandono di rifiuti. E’ di questi giorni, infatti, una segnalazione relativa alla fontana di piazza Roma, in pieno centro: cittadini incivili hanno lanciato al suo interno immondizia di ogni genere e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Più controlli e pulizia contro l'abbandono di rifiuti sulla Transpolesana e la SS12Anas ha annunciato il nuovo piano che scatta a marzo e la collaborazione con le forze di polizia per arginare il fenomeno Tra settembre 2025 e... Abbandono rifiuti: pulizia straordinaria in via dell'Idrovora a ColtanoInizieranno lunedì 26 gennaio le operazioni di pulizia straordinaria in via dell’Idrovora a Coltano. Temi più discussi: CASO MIRALANZA, IL COMITATO: PONTINIA ASSEDIATA DAI RIFIUTI, NO ALL'IMPIANTO A BIOMETANO; Giuseppe Pirani ucciso a coltellate, il cadavere trovato in un podere fuori Latina: giallo sulla fine dell'80enne; Rifiuti in fiamme nel Parco del Circeo, una denuncia a Sabaudia; Anziano ucciso nel casolare, interrogati otto familiari di Giuseppe Pirani. Sequestrati due coltelli. Pontinia raggiunge il 70% di differenziata, ma cresce il fenomeno dell’abbandono dei rifiutiPONTINIA – A Pontinia si sta registrando negli ultimi tempi un incremento dello spiacevole fenomeno dell’abbandono di rifiuti. E’ di questi giorni, infatti, una segnalazione relativa alla fontana di p ... radioluna.it Abbandono rifiuti e novità per la differenziata a PontiniaA Pontinia si sta registrando negli ultimi tempi un incremento dello spiacevole fenomeno dell’abbandono di rifiuti. E’ di questi giorni,infatti, una segnalazione relativa alla fontana di piazza Roma, ... latinaquotidiano.it Nell’area anche l’abbandono di lattine e bottiglie rotte. La sindaca: «Attrezzi utilizzati da adulti in modo improprio» - facebook.com facebook