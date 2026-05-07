Coppia di turisti travolta dal camion della nettezza urbana | lui muore lei in ospedale

Una coppia di turisti in sella a una BMW stava per svoltare a bassa velocità quando sono stati investiti da un camion della nettezza urbana della società Isvec. L'uomo è deceduto sul colpo, mentre la donna è stata trasportata in ospedale. L'incidente è avvenuto in un tratto urbano, senza altre vetture coinvolte. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente.

Stavano per svoltare a bassa velocità in sella alla loro Bmw una coppia di turisti quando son stati urtati da un camion della nettezza urbana della società Isvec. Il motociclista è finito sotto le ruote del mezzo rimanendone schiacciato. La moglie ha riportato lesioni ma non è in pericolo di vita.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Il video virale della fuga: 27enne si rifugia nel camion della nettezza urbana per evitare l’arrestoHa tentato di sottrarsi a un controllo del traffico, ma la fuga si è conclusa in modo insolito. Camion della nettezza urbano fermo per strada, recuperato con l'autogrù dei Vigili del fuocoI Vigili del fuoco di Gaifana sono intervenuti a Fossato di Vico per recuperare camion della nettezza urbana che era rimasto bloccato in mezzo alla... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Fine settimana di controlli rafforzati: due arresti, otto denunce e un’espulsione; Firenze, scippi nel centro storico: arrestata una coppia. Coppia di turisti aggredita a Napoli, arrestato dopo la raffica di calci e pugniIeri mattina la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 43enne, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, per tentata rapina aggravata, nonché denunciato per ingresso e soggior ... internapoli.it