Apulia Soundtrack Awards 2026 | annunciati i 22 finalisti del concorso per giovani emergenti

Da brindisireport.it 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati annunciati i 22 finalisti del concorso per giovani emergenti alla quinta edizione degli Apulia Soundtrack Awards, in programma dal 2 al 4 luglio a Carovigno. Il festival internazionale si concentra sulle colonne sonore e sulla musica per cinema e televisione, attirando compositori da vari Paesi. La selezione dei finalisti rappresenta il momento centrale dell’evento, che si svolge nella località pugliese. La manifestazione prevede concerti, workshop e premi dedicati ai giovani talenti nel settore musicale cinematografico.

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CAROVIGNO - Entra nel vivo la quinta edizione degli Apulia Soundtrack Awards (Asa), il festival internazionale dedicato alle colonne sonore e alla musica per cinema e televisione che, dal 2 al 4 luglio, trasformerà ancora una volta Carovigno in un punto di riferimento per compositori. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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