Apulia Soundtrack Awards 2026 | annunciati i 22 finalisti del concorso per giovani emergenti

Notizia in breve

Sono stati annunciati i 22 finalisti del concorso per giovani emergenti alla quinta edizione degli Apulia Soundtrack Awards, in programma dal 2 al 4 luglio a Carovigno. Il festival internazionale si concentra sulle colonne sonore e sulla musica per cinema e televisione, attirando compositori da vari Paesi. La selezione dei finalisti rappresenta il momento centrale dell’evento, che si svolge nella località pugliese. La manifestazione prevede concerti, workshop e premi dedicati ai giovani talenti nel settore musicale cinematografico.