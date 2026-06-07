Apulia Soundtrack Awards 2026 | annunciati i 22 finalisti del concorso per giovani emergenti
Sono stati annunciati i 22 finalisti del concorso per giovani emergenti alla quinta edizione degli Apulia Soundtrack Awards, in programma dal 2 al 4 luglio a Carovigno. Il festival internazionale si concentra sulle colonne sonore e sulla musica per cinema e televisione, attirando compositori da vari Paesi. La selezione dei finalisti rappresenta il momento centrale dell’evento, che si svolge nella località pugliese. La manifestazione prevede concerti, workshop e premi dedicati ai giovani talenti nel settore musicale cinematografico.
CAROVIGNO - Entra nel vivo la quinta edizione degli Apulia Soundtrack Awards (Asa), il festival internazionale dedicato alle colonne sonore e alla musica per cinema e televisione che, dal 2 al 4 luglio, trasformerà ancora una volta Carovigno in un punto di riferimento per compositori. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Notizie e thread social correlati
Premio Campiello 2026: annunciati i cinque finalisti della nuova edizioneIl 29 ottobre a Padova sono stati annunciati i cinque finalisti del Premio Campiello 2026.
Campiello Giovani, 5 finalisti per il concorso rivolto agli aspiranti scrittoriA Verona è stata annunciata la lista dei cinque finalisti della 31ª edizione del concorso letterario Campiello Giovani.
Argomenti più discussi: Apulia Soundtrack Awards 2026: annunciati i 22 finalisti del concorso per giovani emergenti; Apulia Soundtracks Award 2026; BARI – ARCA PUGLIA CENTRALE – Lunedì 8 giugno a Milano la premiazione del progetto Accessibilità Ambientale, tra i finalisti dell’Impact Award 2026.
Apulia Soundtrack Awards 2026: annunciati i 22 finalisti del concorso per giovani emergenti ift.tt/3swACG8 ift.tt/PZH9SMc x.com
Apulia Soundtracks Award 2026 Il Festival si svolgerà a Carovigno dal 2 al 4 luglio 2026 e vedrà la partecipazione di 22 finalisti, selezionati tra gli Emerging Composers iscritti al contest internazionale. Nel corso delle tre serate saranno inoltre conferiti i prestig facebook