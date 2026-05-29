Premio Campiello 2026 | annunciati i cinque finalisti della nuova edizione

Da dayitalianews.com 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 29 ottobre a Padova sono stati annunciati i cinque finalisti del Premio Campiello 2026. La selezione ufficiale ha concluso il processo di valutazione tra numerosi autori in gara. I finalisti sono stati selezionati tra le opere presentate e sono stati comunicati durante una cerimonia pubblica. La decisione finale sarà annunciata in una data ancora da definire. La cerimonia si svolgerà in una sede dedicata alla letteratura italiana.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS La selezione ufficiale a Padova. È stata ufficialmente scelta il 29 maggio, nell’aula magna di Palazzo del Bo a Padova, la cinquina finalista della 64ª edizione del Premio Campiello, il riconoscimento letterario promosso da Confindustria Veneto che ogni anno celebra alcune delle opere più significative della narrativa italiana contemporanea. I cinque autori in corsa per la vittoria. A contendersi il prestigioso premio saranno: Marcello Fois con L’immensa distrazione (Einaudi). Ermanno Cavazzoni con Storia di un’amicizia (Quodlibet). Elena Varvello con La vita sempre (Ugo Guanda Editore). Valeria Parrella con La ragazzina (Feltrinelli). 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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