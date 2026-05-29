Premio Campiello 2026 | annunciati i cinque finalisti della nuova edizione

Notizia in breve

Il 29 ottobre a Padova sono stati annunciati i cinque finalisti del Premio Campiello 2026. La selezione ufficiale ha concluso il processo di valutazione tra numerosi autori in gara. I finalisti sono stati selezionati tra le opere presentate e sono stati comunicati durante una cerimonia pubblica. La decisione finale sarà annunciata in una data ancora da definire. La cerimonia si svolgerà in una sede dedicata alla letteratura italiana.