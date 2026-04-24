Campiello Giovani 5 finalisti per il concorso rivolto agli aspiranti scrittori

A Verona è stata annunciata la lista dei cinque finalisti della 31ª edizione del concorso letterario Campiello Giovani. Il premio è rivolto a giovani tra i 15 e i 21 anni e viene organizzato dalla Fondazione Il Campiello con il supporto di Confindustria Veneto. La selezione è avvenuta oggi tra i partecipanti iscritti alla competizione. La cerimonia di premiazione si terrà nelle prossime settimane.

(Adnkronos) – È stata selezionata oggi a Verona la cinquina finalista della 31a edizione del Campiello Giovani, il concorso letterario rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 15 e i 21 anni, organizzato dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto. I cinque finalisti sono: Matteo D’Angelo, 21 anni di Arezzo, con il racconto “Con crescendo rossiniano”; Mattia Schifaudo, 21 anni di Palermo, con il racconto “Conservare”; Matteo Ghisleri, 21 anni di Vercelli, con il racconto “Ricalcolo percorso”; Vicenzo Carlo Savoca, 18 anni di Carini (Palermo), con il racconto “Il re di vetro” e Ofelia Fioretti, 18 anni di Vicenza, con il racconto “Un panopticon”.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Concorso canoro per giovani, ecco i nomi dei finalisti del Pavone D'Oro. Tre i premi specialiSi è conclusa ieri sera con la terza semifinale, la prima tranche del concorso canoro faen tino ‘Il Pavone d’Oro’ ideato da Don Italo Cavagnini nel... Aspiranti scrittori e idee iperuranicheSe leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: A Daniele Mencarelli e Rosella Postorino il Premio Campiello Junior 2026; Campiello Giovani, il 24 aprile la selezione della cinquina a Verona; Campiello Junior, Rosella Postorino e Daniele Mencarelli vincono la quinta edizione; Rosella Postorino e Daniele Mencarelli vincono il Campiello Junior 2026. Campiello Giovani, 5 finalisti per il concorso rivolto agli aspiranti scrittoriÈ stata selezionata oggi a Verona la cinquina finalista della 31/a edizione del Campiello Giovani, il concorso letterario rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 15 e i 21 anni, organizzato dalla Fon ... adnkronos.com Campiello Giovani: a Verona il 24 aprile la selezione dei cinque finalistiIl Teatro Ristori di Verona si prepara ad accogliere un momento cruciale per il futuro della letteratura giovanile italiana: venerdì 24 aprile, infatti, saranno annunciati i cinque finalisti della 31ª ... it.blastingnews.com Campiello Giovani, il 24 aprile la selezione della cinquina a Verona facebook