A Novara torna lo street food con La Puglia e i sapori del Sud - Il Festival

Dal 12 al 14 giugno Tipico Eventi torna a Novara, quest'anno con il nuovissimo format "La Puglia e i sapori del Sud - Il Festival", l'evento dedicato alle tradizioni enogastronomiche e non solo della Puglia e delle regioni del Sud Italia. Il parco dell'Allea sarà addobbato a festa per trascorrere. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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