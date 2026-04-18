Sapori dal mondo e street food | a Novara torna l' Euro Mercato 4 giorni di festa in città

Da novaratoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Novara, il centro cittadino si appresta a ospitare l’Euro Mercato, un evento di quattro giorni dedicato ai sapori internazionali e allo street food. Durante la manifestazione, le vie della città si riempiranno di bancarelle con prodotti provenienti da diversi Paesi e di stand gastronomici che proporranno specialità di strada. L’iniziativa coinvolge commercianti e appassionati di cucina, offrendo un’occasione di scoperta e di scambio culturale.

Il centro di Novara si prepara a trasformarsi in un villaggio del gusto e dell'artigianato internazionale. Da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio, infatti, l'area di viale Turati ospita una nuova edizione dell'Euro Mercato, la manifestazione che porta in città i sapori e i prodotti tipici.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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