Sapori dal mondo e street food | a Novara torna l' Euro Mercato 4 giorni di festa in città

A Novara, il centro cittadino si appresta a ospitare l’Euro Mercato, un evento di quattro giorni dedicato ai sapori internazionali e allo street food. Durante la manifestazione, le vie della città si riempiranno di bancarelle con prodotti provenienti da diversi Paesi e di stand gastronomici che proporranno specialità di strada. L’iniziativa coinvolge commercianti e appassionati di cucina, offrendo un’occasione di scoperta e di scambio culturale.

Il centro di Novara si prepara a trasformarsi in un villaggio del gusto e dell'artigianato internazionale. Da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio, infatti, l'area di viale Turati ospita una nuova edizione dell'Euro Mercato, la manifestazione che porta in città i sapori e i prodotti tipici.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Torna il Mercato Europeo: quattro giorni di street food, tradizioni e sapori dal mondoL’evento, realizzato in collaborazione con Anva e Confesercenti Parma e con il patrocinio del Comune di Parma, porterà nel cuore della città un ricco... Un weekend tra i sapori dal mondo. Street Food, il villaggio del cibo: "Piazza Ariostea, una grande festa"Ferrara ospiterà da domani a domenica, in piazza Ariostea, la 14ª tappa della 10ª edizione dell’International Street Food, il più grande festival... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: In centro la primavera. Piazze in festa: mercati finale di un Prato di libri. Vintakid e street food; Seoul arriva a Milano: il Festival Coreano di Mercato Centrale; Sapori ed eleganza: la cucina sottovoce dei giovani veneti; Finesettimana da vivere in città: tante le occasioni tra Street Food, antiquariato e libri. Prato della Valle capitale della cucina di strada e dei sapori del mondoFino al 15 aprile, dopo l'inaugurazione odierna, migliaia di visitatori avranno la possibilità di tuffarsi nella gastronomia a 360 gradi servendosi in decine di stand specializzati nelle prelibatezze ... padovaoggi.it Un weekend tra i sapori dal mondo. Street Food, il villaggio del cibo: Piazza Ariostea, una grande festaL’inaugurazione domani, alle 18, con gli stand fino a mezzanotte. Poi sabato e domenica dalle 12 alle 24. L’evento è organizzato da Alfredo Orofino, presidente di Airs, con Confartigianato Imprese Fer ... msn.com La droga se immessa sul mercato avrebbe fruttato 700mila euro. In arresto una coppia di origine marocchina con precedenti #Padova #spaccio #cocaina #arresto #polizia - facebook.com facebook Mercato civico - Presentato il nuovo progetto da 6 milioni di euro x.com