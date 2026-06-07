800 anni di storia | al via le celebrazioni a Ronchis e Fraforeano

Sabato 13 giugno sono iniziati i festeggiamenti per l’Ottocentenario di Ronchis, che quest’anno compie 800 anni di storia. La celebrazione segna un momento importante per la comunità locale, con eventi e iniziative dedicate a questo traguardo storico. La data segna l’avvio ufficiale delle commemorazioni, che proseguiranno nei prossimi mesi per celebrare i 1226-2026 anni di presenza della città.

È un traguardo storico straordinario per la nostra comunità. Sabato 13 giugno verrà dato ufficialmente il via ai festeggiamenti per l’Ottocentenario della storia di Ronchis (1226-2026). È stato un viaggio lungo otto secoli che ha unito le comunità di Ronchis e Fraforeano, fatto di radici profonde. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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