Primavera per gli anziani a Ronchis e pranzo speciale a Fraforeano

Con l'arrivo della primavera, le comunità di Ronchis e Fraforeano si preparano a eventi dedicati agli anziani. A Ronchis si svolge un’iniziativa rivolta agli over 65, mentre a Fraforeano è previsto un pranzo speciale aperto a tutti. La stagione più mite invita le persone a partecipare, dopo un inverno caratterizzato da temperature più basse. Le manifestazioni rappresentano momenti di socializzazione e aggregazione per gli anziani delle zone interessate.

L'aria tiepida di primavera, dopo le basse temperature invernali, invoglia la gente a uscire incontro al mondo, nell'attesa di una estate che si spera normalmente calda e senza sconquassi. Il tempo di primavera è ideale per la vita degli anziani e a Ronchis, l' amministrazione comunale, in. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Incontro fra Afds e team della mappa di comunità di Ronchis e FraforeanoMercoledì 25 febbraio alle ore 18 presso la sede della Protezione Civile di Ronchis, si terrà un incontro con i donatori di sangue della locale... Leggi anche: Un pranzo di compleanno speciale: Bruno Castaldini compie 100 anni Argomenti più discussi: Quanto costa una dieta sana e sostenibile in Italia: si spende di più in primavera ed estate; Il centro anziani registra il tutto esaurito alla festa di Primavera; Emozioni tra i limoni: la primavera come esperienza alla Casa Residenza Anziani di San Giovanni in Marignano; Intrecci di Primavera a San Pietro all’Olmo. Qualcuno ha detto primavera Bagel felici come me. Trovate la ricetta sul mio blog, link in bio e https://blog.cookaround.com/bittersweetme/ricetta-bagel/ #bittersweetme #bagel #mymusictaste - facebook.com facebook Domenica a Sestri Levante c'è la Fiera di Primavera x.com