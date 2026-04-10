Primavera per gli anziani a Ronchis e pranzo speciale a Fraforeano

Da udinetoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l'arrivo della primavera, le comunità di Ronchis e Fraforeano si preparano a eventi dedicati agli anziani. A Ronchis si svolge un’iniziativa rivolta agli over 65, mentre a Fraforeano è previsto un pranzo speciale aperto a tutti. La stagione più mite invita le persone a partecipare, dopo un inverno caratterizzato da temperature più basse. Le manifestazioni rappresentano momenti di socializzazione e aggregazione per gli anziani delle zone interessate.

L'aria tiepida di primavera, dopo le basse temperature invernali, invoglia la gente a uscire incontro al mondo, nell'attesa di una estate che si spera normalmente calda e senza sconquassi. Il tempo di primavera è ideale per la vita degli anziani e a Ronchis, l' amministrazione comunale, in. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Incontro fra Afds e team della mappa di comunità di Ronchis e FraforeanoMercoledì 25 febbraio alle ore 18 presso la sede della Protezione Civile di Ronchis, si terrà un incontro con i donatori di sangue della locale...

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