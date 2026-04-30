Il tecnico è arrivato ieri sera a Salonicco, dove ha iniziato i colloqui con il club di Serie B locale. La squadra ha recentemente conquistato la promozione in Serie B, dopo aver vinto il campionato greco. Le discussioni tra le parti sono attualmente in corso, mentre il tecnico si prepara a iniziare una nuova avventura nel campionato greco.

Due anni dopo riecco Walter Mazzarri. Lo avevamo lasciato alla fine della sua seconda parentesi al Napoli, chiusasi con amarezza e un esonero arrivato nel febbraio 2024. Lo ritroviamo all’aeroporto di Salonicco, nella Grecia occidentale, dove lo aspetta l’Iraklis appena proosso in Serie A. Arrivato nella serata di ieri in città e accolto con un mazzo di fiori, l’ex tecnico di Napoli e Inter intende ricominciare dall’Iraklis la carriera che a 64 anni non ha mai avuto intenzione di chiudere. La squadra, che in questa stagione ha vinto la Super League 2, intende affidarsi alla esperienza di Mazzarri per il salto di categoria, con il tecnico che ritroverà una conoscenza della Serie A: quel Rafa Benitez che dallo scorso ottobre allena il Panathinaikos.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mazzarri riparte dalla Grecia: è arrivato ieri a Salonicco, in corso i colloqui con l’Iraklis

Notizie correlate

Mazzarri riparte dalla Grecia? Trattativa in corso tra l’allenatore e l’IraklisCalciomercato Juve, è sfida al Milan per Goncalo Ramos: e il PSG non si oppone alla cessione! Il punto Lautaro fa felici i tifosi dell’Inter: «Sono...

Mazzarri torna ad allenare due anni dopo l’esonero dal Napoli: pronto a firmare con l’IraklisMazzarri è atterrato a Salonicco per chiudere l'accordo con l'Iraklis, fresca vincitrice del campionato di Serie B: la sua carriera ripartirà dalla...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Nuova panchina per Walter Mazzarri: riparte dalla Grecia, firma a un passo con l'Iraklis; Mazzarri torna ad allenare due anni dopo l’esonero dal Napoli: pronto a firmare con l’Iraklis; Clamoroso Mazzarri, sta per tornare in panchina: l'allenatore ex Napoli riparte dalla... Grecia!; Mazzarri riparte dalla Grecia? Trattativa in corso tra l’allenatore e l’Iraklis.

Mazzarri riparte dalla Grecia? Trattativa in corso tra l’allenatore e l’Iraklis: il volo in terra ellenica per chiudere l’accordoMazzarri riparte dalla Grecia? Trattativa in corso tra l'allenatore e l'Iraklis: il volo in terra ellenica per chiudere l'accordo ... calcionews24.com

Mazzarri torna ad allenare due anni dopo l’esonero dal Napoli: pronto a firmare con l’IraklisMazzarri è atterrato a Salonicco per chiudere l'accordo con l'Iraklis, fresca vincitrice del campionato di Serie B: la sua carriera ripartirà dalla Grecia ... fanpage.it

#Mazzarri in trattativa con l' #Iraklis L'allenatore riparte dalla Grecia x.com

Clamoroso Mazzarri, torna in panchina: l'allenatore ex Napoli riparte dalla... Grecia! I DETTAGLI: https://bit.ly/4w4qBiS - facebook.com facebook