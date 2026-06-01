WWE | Eric Bischoff vuole un Cody Rhodes heel serve un refresh al personaggio

Eric Bischoff suggerisce di trasformare Cody Rhodes in un heel, ritenendo che il personaggio abbia bisogno di un rinnovamento. Ha dichiarato che un cambio di rotta potrebbe essere utile per la storyline e la sua presenza in WWE. Non sono stati forniti dettagli su come dovrebbe avvenire questa trasformazione o su eventuali piani specifici. La proposta si basa sulla percezione di Bischoff riguardo alla direzione futura del personaggio.

Secondo Eric Bischoff, potrebbe essere arrivato il momento di cambiare profondamente Cody Rhodes. Nel corso dell’ultima puntata di 83 Weeks, l’ex presidente WCW ha parlato dell’attuale direzione del personaggio dell’American Nightmare, fresco di difesa del titolo contro Gunther a Clash in Italy, spiegando di essere favorevole a un possibile turn heel nel prossimo futuro. Per Bischoff, infatti, il personaggio di Cody avrebbe bisogno di una svolta. “Io lo turnerei heel. Probabilmente Cody non ha alcun interesse nel farlo, non lo so, ma io sento il bisogno di premere il pulsante refresh.” Pur riconoscendo il successo dell’attuale versione di Rhodes, Bischoff ritiene che il pubblico abbia visto la stessa formula per troppo tempo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Oba Femi on Facing Cody Rhodes, Leading NXT & His Main Roster Goals

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