WWE | Eric Bischoff racconta il suo più grande rimpianto con la nWo

Eric Bischoff ha espresso il suo più grande rimpianto riguardo alla formazione della nWo, la stable più nota della WCW che ha avuto un ruolo centrale negli anni ’90. La nWo, che includeva anche Hulk Hogan passato tra i cattivi a Bash at the Beach nel 1997, è considerata una delle figure più rappresentative di quel periodo nel wrestling professionistico.

Chiunque si dica fan di wrestling ed abbia una certa età deve per forza di cose conoscere la NWO, la stable più famosa della WCW che ha segnato un’epoca verso la fine degli anni ’90, annoverando tra le sue fila un Hulk Hogan passato tra i cattivi a Bash at the Beach ’97. Nonostante il grande successo, come tutte le cose ha poi avuto la sua fine, e la mente dietro la stable, ossia Eric Bischoff, ne ha recentemente parlato in una nuova puntata del suo podcast 83 Weeks. Nel corso della trasmissione, Bischoff ha risposto alla domanda di un fan che gli chiedeva se ci fosse qualcosa dell’epopea della NWO che cambierebbe oppure farebbe da capo avendone la possibilità. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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ERIC Bischoff From the video game to the wrestling ring

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