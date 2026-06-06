WWE | Gli MFT rovinano ancora Royce Keys arriva la terza sconfitta consecutiva

Da zonawrestling.net 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 5 giugno, Royce Keys ha subito la sua terza sconfitta consecutiva durante un evento di SmackDown, proseguendo una serie negativa che coinvolge anche gli MFT. La wrestler ha perso un incontro dopo l’altro, in un momento di difficoltà evidente per la sua presenza nel roster blu. La sua serie di sconfitte continua a essere segnalata come una delle storyline più critiche del momento.

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Il momento difficile di  Royce Keys  a SmackDown è proseguito il 5 giugno, quando la possente superstar ha subito un’altra battuta d’arresto, allungando una striscia negativa che sta rapidamente diventando una delle storyline più preoccupanti del roster blu. L’ex stella della AEW si è presentata all’incontro con l’obiettivo di interrompere la serie di sconfitte contro  Talla Tonga. Tuttavia, con la fazione  MFT  guidata da  Solo Sikoa  pronta a influenzare ancora una volta le sue sorti, le probabilità sembravano nuovamente contro di lui. L’interferenza degli MFT costa caro a Keys. Keys e Talla Tonga hanno dato il via al match con un duro scambio fisico che ha messo in mostra la forza impressionante di entrambi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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