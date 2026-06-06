WWE | Gli MFT rovinano ancora Royce Keys arriva la terza sconfitta consecutiva

Il momento difficile di Royce Keys a SmackDown è proseguito il 5 giugno, quando la possente superstar ha subito un’altra battuta d’arresto, allungando una striscia negativa che sta rapidamente diventando una delle storyline più preoccupanti del roster blu. L’ex stella della AEW si è presentata all’incontro con l’obiettivo di interrompere la serie di sconfitte contro Talla Tonga. Tuttavia, con la fazione MFT guidata da Solo Sikoa pronta a influenzare ancora una volta le sue sorti, le probabilità sembravano nuovamente contro di lui. L’interferenza degli MFT costa caro a Keys. Keys e Talla Tonga hanno dato il via al match con un duro scambio fisico che ha messo in mostra la forza impressionante di entrambi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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