WWE | Royce Keys vince una divertente Andre The Giant Memorial Battle Royal

Durante l’ultimo episodio di SmackDown prima di WrestleMania, si è tenuta la dodicesima edizione della Andre The Giant Memorial Battle Royal. La competizione si è conclusa con la vittoria di Royce Keys, in un match che ha coinvolto diversi wrestler e ha riscosso un buon interesse tra i fan presenti. La Battle Royal è una tradizione consolidata che anticipa le due serate di grande evento.

Come da tradizione, nell’ultimo SmackDown prima delle due serate di WrestleMania si è svolta la Andre The Giant Memorial Battle Royal giunta quest’anno alla sua dodicesima edizione. Quest’anno ai lottatori di SmackDown e di Raw si sono aggiunti anche atleti provenienti dalla AAA e da NXT, con il debutto ufficiale nel main roster per Shiloh Hill, uno dei giovani in rampa ad NXT, oltre alla presenza dell’ex campione TNA e NXT Joe Hendry. Dalla Royal Rumble alla Andre The Giant Battle Royal. Ring affollato e solo due entrate a parte, la prima per Royce Keys indicato da tutti come il favorito per la vittoria e successivamente quella di Joe Hendry, con sulla fronte ancora i segni dell’incidente con una scheggia di chitarra ad NXT.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Royce Keys vince una divertente Andre The Giant Memorial Battle Royal Notizie correlate WWE: Annunciata la Andre The Giant Memorial Battle Royal per settimana prossimaWrestleMania 35 è stata l’ultima edizione di WrestleMania ad avere la Battle Royal durante l’evento vero e proprio, una tradizione iniziata a... ROYAL RUMBLE 2026: Powerhouse Hobbs debutta in WWE col nome di Royce KeysL’ex stella della AEW è entrato nella Royal Rumble maschile col numero 14, facendo il suo esordio assoluto in WWE dopo la scadenza del contratto con... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Royce Keys vince la André The Giant Memorial Battle Royal 2026; WWE SmackDown 10-04-26: Randy Orton e Pat McAfee dominano e umiliano Cody Rhodes - HIGHLIGHTS. WWE: Ci siamo, è arrivato il momento di Royce Keys *UFFICIALE*Dopo i primi mesi passati ad aspettare il suo momento, Royce Keys è pronto a debuttare e a prendersi SmackDown ... spaziowrestling.it WWE: Dopo il debutto a SmackDown, Triple H incorona Royce KeysDopo l'ottimo debutto nell'ultimo episodio di SmackDown, Triple H ha voluto mandare un forte messaggio a Royce Keys ... spaziowrestling.it Dopo Royce Keys, anche Danhausen debutta a SmackDown: sconfigge Kit Wilson grazie alla “maledizione”, con il paletto esploso alle spalle dell’avversario prima del volo dalla terza corda. (WWE) #wwenews #wweitalia x.com WWE: Dopo il debutto a SmackDown, Triple H incorona Royce Keys #WWE #TripleH #RoyceKeys - facebook.com facebook