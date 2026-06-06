Dominik Mysterio ha vinto il suo match e si è qualificato per le semifinali del torneo King of the Ring.

Dominik Mysterio è riuscito ancora una volta a trovare il modo di sopravvivere al caos e conquistare una vittoria fondamentale, avanzando alle semifinali del torneo King of the Ring. Nell’episodio di SmackDown del 5 giugno, Dominik ha sconfitto Trick Williams, Damian Priest e Bron Breakker in un frenetico Fatal Four-Way Match di qualificazione, guadagnandosi un posto nelle semifinali del torneo. Dominik Mysterio beffa Priest, Williams e Breakker. Il match è stato caotico fin dalle prime battute. Dominik e Priest, nonostante il loro passato turbolento, hanno persino collaborato a tratti, ma l’alleanza è durata poco quando Bron Breakker ha preso il controllo dell’incontro iniziando a travolgere chiunque gli capitasse davanti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Dominik Mysterio stacca il pass per la semifinale di King of the Ring

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