Come sarebbero gli sportivi sul ring? Balotelli al top male LeBron | i voti di Dominik Mysterio

Dominik Mysterio, figlio del noto wrestler Rey Mysterio, parteciperà all’evento WrestleMania 42 che si terrà presso l’Allegiant Stadium di Las Vegas, dove affronterà WilliamsDemon Bálor. Tra i confronti più discussi, alcuni sportivi sono stati giudicati positivamente, come Balotelli, mentre altri, come LeBron, hanno ricevuto valutazioni più basse. I voti sono stati attribuiti da Dominik Mysterio, che ha commentato le performance dei vari atleti.

Dominik Mysterio, figlio dell’iconico Rey Mysterio, salirà sul ring dell’Allegiant Stadium di Las Vegas per affrontare WilliamsDemon Bálor nell’evento dell’anno della Wwe: WrestleMania 42. Wrestlemania è disponibile live solo su @NetflixIt dalla mezzanotte del 18 e del 19 aprile, con commento in italiano del “Godzilla” Luca Franchini e “Il Bardo” Michele Posa.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Come sarebbero gli sportivi sul ring? Balotelli al top, male LeBron: i voti di Dominik Mysterio Notizie correlate Dominik Mysterio verso il ritorno in WWE: si valuta il rientro sul ringDominik Mysterio ha riportato la cintura Intercontinental Championship a fine novembre, per poi interrompersi il cammino il 20 dicembre a causa di un... Penta attacca Dominik Mysterio fuori ring dopo RawNella scena WWE, una rivalità tra Penta e Dominik Mysterio ha acceso discussioni sull'eredità familiare e sulle dinamiche tra nuove leve e nomi...