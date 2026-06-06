World Taekwondo Roma Grand Prix Simone Alessio secondo | rivivi l’evento su Sportface TV
Durante il World Taekwondo Roma Grand Prix, Simone Alessio si è piazzato secondo. L’atleta ha sfiorato la vittoria, ma si è fermato a un passo dall’oro. L’evento si è svolto nella capitale e ha visto competizioni di alto livello. La finale ha evidenziato quanto piccoli dettagli possano fare la differenza tra il primo e il secondo posto.
C’è una sottile linea che separa l’argento dall’oro nel taekwondo, e spesso quella linea è tracciata da piccoli momenti che possono scrivere la storia in un senso o nell’altro. Simone Alessio lo sa bene, lui che al Foro Italico ha sfiorato il paradiso per poi dover abbracciare un argento che, però, ha un chiaro retrogusto di beffa. Il calabrese ha combattuto fino alla fine, come fa sempre, domando avversari del calibro del greco Tholiotis, dell’ucraino Harbar (battuto con un calcio spettacolare all’ultimo secondo) e del temibile coreano Kang. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
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Day 2 action | Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix Series
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