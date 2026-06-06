World Taekwondo Roma Grand Prix Simone Alessio secondo | rivivi l’evento su Sportface TV

Notizia in breve

Durante il World Taekwondo Roma Grand Prix, Simone Alessio si è piazzato secondo. L’atleta ha sfiorato la vittoria, ma si è fermato a un passo dall’oro. L’evento si è svolto nella capitale e ha visto competizioni di alto livello. La finale ha evidenziato quanto piccoli dettagli possano fare la differenza tra il primo e il secondo posto.