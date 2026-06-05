World Para Taekwondo Roma Grand Prix argento per Bossolo | rivivi l’evento su Sportface

Notizia in breve

Antonino Bossolo ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria K44 -70 kg al primo World Para Taekwondo Roma Grand Prix. L’evento si è svolto recentemente e ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse nazioni. La competizione ha avuto luogo in una struttura dedicata, con incontri che si sono svolti nel rispetto delle regole della disciplina. La finale ha visto Bossolo affrontare e sconfiggere diversi avversari prima di perdere in finale.