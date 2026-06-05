World Para Taekwondo Roma Grand Prix argento per Bossolo | rivivi l’evento su Sportface
Antonino Bossolo ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria K44 -70 kg al primo World Para Taekwondo Roma Grand Prix. L’evento si è svolto recentemente e ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse nazioni. La competizione ha avuto luogo in una struttura dedicata, con incontri che si sono svolti nel rispetto delle regole della disciplina. La finale ha visto Bossolo affrontare e sconfiggere diversi avversari prima di perdere in finale.
La prima edizione del World Para Taekwondo Roma Grand Prix entra nella storia con l’argento di Antonino Bossolo nella categoria K44 -70 kg. Davanti al pubblico del Foro Italico, il campione azzurro, già bronzo paralimpico a Parigi 2024, conferma di essere un atleta incredibile con una prestazione autorevole che gli è valsa la seconda medaglia più importante. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
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