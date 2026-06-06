È stato pubblicato un avviso pubblico per individuare un ente del terzo settore che si occuperà di coprogettare un progetto di welfare culturale rivolto ai giovani nei tre Comuni della Valbisenzio. Il bando mira a coinvolgere organizzazioni per sviluppare iniziative rivolte alla popolazione giovanile, con l’obiettivo di investire sul futuro. La selezione avverrà attraverso procedure pubbliche, e l’accordo sarà finalizzato a realizzare attività culturali e sociali dedicate ai giovani della vallata.

Pubblicato l’avviso pubblico per individuare un ente del terzo settore, per coprogettare un innovativo progetto di welfare culturale per i giovani con i tre Comuni della Valbisenzio. L’iniziativa, finanziata con risorse regionali, punta a coinvolgere ragazze e ragazzi attraverso percorsi di teatro, musica e creatività digitale, con risorse pari a 93.271 euro. "Con il progetto ’ I Dormienti ’ – afferma l’assessora regionale Cristina Manetti – la Valbisenzio interpreta al meglio lo spirito del welfare culturale promosso dalla Regione: mettere la cultura al servizio delle persone e delle comunità, soprattutto nei territori più fragili e periferici". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Welfare culturale in Vallata. Il bando dedicato ai giovani: "Noi investiamo sul futuro"

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