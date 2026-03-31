UniPg approva una programmazione storica | 54 nuove posizioni per il futuro dell’Ateneo Il Rettore Marianelli | Investiamo sui giovani perché la ricerca abbia futuro

Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Perugia hanno approvato, nella seduta del 31 marzo 2026, la pianificazione del personale docente per il biennio 2026-2027. La decisione prevede l’assunzione di 54 nuove posizioni per rafforzare le attività didattiche e di ricerca dell’ateneo. Il Rettore ha dichiarato che l’obiettivo è investire sui giovani per garantire un futuro sostenibile alla ricerca.

Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Perugia, nella seduta del 31 marzo 2026, hanno approvato integralmente la programmazione 2026–2027 del personale docente. Si tratta di una programmazione di portata storica, per dimensione, impostazione e valore strategico. Nel complesso, l’Ateneo metterà a bando 54 posizioni: 34 Ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT). 7 Professori Associati. 13 Professori Ordinari. Per realizzarla, verranno mobilitati 42 punti organico: un dato di assoluto rilievo nel panorama universitario nazionale, dove quasi sempre le programmazioni si fermano su valori assai più contenuti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - UniPg approva una programmazione storica: 54 nuove posizioni per il futuro dell’Ateneo. Il Rettore Marianelli: “Investiamo sui giovani, perché la ricerca abbia futuro” Articoli correlati Leggi anche: Terni, il rettore Massimiliano Marianelli: “Costruire una identità forte è la sfida. UniPg cresce se cresce Terni” Il Professor Massimiliano Marianelli live su Fast News Platform: 60 minuti di approfondimento internazionale con il Magnifico Rettore di UniPgIl Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Massimiliano Marianelli, sarà ospite di Fast News Platform venerdì 27 marzo 2026,... Aggiornamenti e contenuti dedicati su Rettore Marianelli Università degli Studi di Perugia, gli auguri di Pasqua del Rettore Marianelli superano i confini: un messaggio universale e multilingue per il mondoNel corso dell’intervista internazionale trasmessa da Fast News Platform, il Professore Massimiliano Marianelli, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi ... laprimapagina.it Ascolto, partecipazione e programmazione, le linee guida di MarianelliLa solennità è, come sempre, il tratto distintivo della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico, il 718esimo dalla fondazione dell'Università di Perugia. Una storia secolare che l'intervento ... rainews.it